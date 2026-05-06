İslahiye'de Tarım Alanlarına Dolu Zarar Verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan dolu ve fırtınanın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası ekiplerince Yeniceli Mahallesi'nde yapılan ön hasar tespit çalışmalarında, bölgedeki bitkisel üretimde yüzde 50 ila 70 oranında zarar meydana geldiği belirlendi.

Mahallede toplam 6 bin dekarlık tarım alanının dolu ve fırtınadan etkilendiği tespit edildi.

, ürün bazında ise ceviz, zeytin, Antep fıstığı, badem, bağ ve elma üretiminde ciddi kayıplar yaşandığı tespit edildi. Genel hasar oranının ise yaklaşık yüzde 60 olduğu bildirildi.

Yapılan değerlendirmelerde, tarımsal üretimin sekteye uğradığı ve mahalledeki çiftçilerin ekonomik kayıp yaşadığı ifade edildi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli desteklerin sağlanmasını beklediklerini kaydetti.