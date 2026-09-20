İslahiye\'de tescilli biber hasadı 15 gün gecikti, 44 bin ton rekolte bekleniyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin önemli gelirlerinden olan tescilli İslahiye biberinde hasat sürüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bu yıl 22 bin dekar alanda üretim yapıldığını ve yaklaşık 44 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Mevsimsel şartlar nedeniyle hasadın 15 gün gecikmeli başladığını belirten Erdoğan, rekoltenin düşük olmasına rağmen ürün kalitesinin iyi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, yaklaşık 8 bin mevsimlik işçinin biber hasadından geçimini sağladığını kaydetti.

Hasadı yapılan biberler, ilçe merkezindeki yaklaşık 25 tesiste işlenerek toz ve pul bibere dönüştürülüyor.

Ürünler iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye ihraç ediliyor.