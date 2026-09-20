İslahiye'de tescilli biber hasadı 15 gün gecikti, 44 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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İslahiye'de tescilli biber hasadı 15 gün gecikti, 44 bin ton rekolte bekleniyor

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İslahiye\'de tescilli biber hasadı 15 gün gecikti, 44 bin ton rekolte bekleniyor
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tescilli biber hasadı, mevsimsel şartlar nedeniyle 15 gün gecikmeli başladı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, 22 bin dekar alanda 44 bin ton rekolte beklediklerini, 8 bin mevsimlik işçinin hasattan geçimini sağladığını söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin önemli gelirlerinden olan tescilli İslahiye biberinde hasat sürüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bu yıl 22 bin dekar alanda üretim yapıldığını ve yaklaşık 44 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Mevsimsel şartlar nedeniyle hasadın 15 gün gecikmeli başladığını belirten Erdoğan, rekoltenin düşük olmasına rağmen ürün kalitesinin iyi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, yaklaşık 8 bin mevsimlik işçinin biber hasadından geçimini sağladığını kaydetti.

Hasadı yapılan biberler, ilçe merkezindeki yaklaşık 25 tesiste işlenerek toz ve pul bibere dönüştürülüyor.

Ürünler iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kaynak: AA
Osman ErdoğanGaziantepEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İslahiye'de tescilli biber hasadı 15 gün gecikti, 44 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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