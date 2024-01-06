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İslahiye'de Zabıta Ekipleri Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi - Son Dakika
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İslahiye'de Zabıta Ekipleri Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir içi dolmuş hatları denetlendi. Denetimlerde, sürücülere uyarılar yapılarak yolcu taşımacılığı standartları ve yolcu güvenliği konularında denetimler gerçekleştirildi.

İslahiye\'de Zabıta Ekipleri Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi
06.01.2024 - 13:18,
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren şehir içi dolmuş hatlarını denetleyerek, sürücülere uyarılarda bulundu.

Ekipler, yolcu taşımacılığı konusunda standartlara uyulup uyulmadığı ve yolcu güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı konularında denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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