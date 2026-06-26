Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.Ö. yönetimindeki 27 AUR 724 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 34 REF 56 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü E.Ö. ile araçtaki Ş.M.G, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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