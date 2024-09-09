Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda M.A., A.H.Ö. ve H.E. gözaltına alındı.
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