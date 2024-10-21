Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Kurtini Tepesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekiplerle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yönlendirildi.
40 personel, 2 su tankı, 1 yangına ilk müdahale aracı, 2 arozöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın bir saatte kontrol altına alındı.
Bölgede yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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