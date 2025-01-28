İslahiye'de Yaya Kazası

İslahiye'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bölgeyi göre, M.Y (26) yönetimindeki 27 ADY 262 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye (80) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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