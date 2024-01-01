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İslahiye'de Yeni Yıla Silah Sesiyle Girildi - Son Dakika
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İslahiye'de Yeni Yıla Silah Sesiyle Girildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye'de, yaklaşık 23 bin kişi yeni yıla hüzün ile girerken, ilçenin farklı noktalarından silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar, tabanca ve tüfekleriyle rastgele ateş açarak yeni yılı kutladılar. Silahlı kutlamada yaralanan olmadığı belirtildi.

İslahiye\'de Yeni Yıla Silah Sesiyle Girildi
01.01.2024 - 00:39,
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar yeni yıla tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye'de kurulan konteyner kent yaşam alanlarında yaklaşık 23 bin kişi yeni yıla hüzün ile girerken, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle ilçenin farklı noktalarından silah sesleri duyuldu. Evlerinin balkonlarına veya çatılara çıkan bazı vatandaşlar, havaya tabanca ve tüfekleriyle rastgele ateş açtı. Birkaç dakika süren silah sesleri ilçenin tüm bölgelerinden duyulurken, silahlı kutlamada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İslahiye'de Yeni Yıla Silah Sesiyle Girildi - Son Dakika
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