İslahiye Gençlik Merkezi Ramazan Yıldırım adını aldı - Son Dakika
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İslahiye Gençlik Merkezi Ramazan Yıldırım adını aldı

Gaziantep İslahiye'deki Gençlik Merkezi, depremde hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın adını aldı.

10.02.2025 15:50
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nin adı, depremde hayatını kaybeden gençlik lideri "Ramazan Yıldırım" olarak değiştirildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, İslahiye'deki merkezde kadrolu gençlik lideri olarak görev yapan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın adının merkeze verildiğini dile getirdi.

Merkezin isminin "Ramazan Yıldırım Gençlik Merkezi" olduğunu ifade eden Efendioğlu, Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'a taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslahiye Gençlik Merkezi Ramazan Yıldırım adını aldı - Son Dakika

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