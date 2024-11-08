İslahiye Voleybol Takımı Türkiye İkincisi

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Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvasında İslahiye Kaymakamlığınca oluşturulan takım, Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvasında, Gaziantep şampiyonu olan İslahiye Kaymakamlığı Erkekler Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen turnuvada Türkiye ikincisi oldu.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti.