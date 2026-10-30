İslam alimleri Vasat Ümmet Misakı taslağını benimsedi, sonuç Ayasofya'da açıklandı - Son Dakika
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İslam alimleri Vasat Ümmet Misakı taslağını benimsedi, sonuç Ayasofya'da açıklandı

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İslam alimleri Vasat Ümmet Misakı taslağını benimsedi, sonuç Ayasofya\'da açıklandı
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Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nda Vasat Ümmet Misakı taslağı benimsendi; sonuç bildirgesi Ayasofya'da cuma namazının ardından okundu. Bildirgede Filistin, Yemen ve Sudan'daki acılar vurgulanırken Gazze'deki soykırımın durdurulması mesajı verildi.

DÜNYA Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nda, İslam dünyasında ortak hareket etmenin esasları ve bunları bir sözleşmeye dönüştürme hedefi görüşüldü. Farklı ülkelerden alimler, düşünürler ve kuruluş temsilcileri, 28 - 29 Ekim'de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen oturumlarda eğitimden ekonomik iş birliğine uzanan alanlarda birlikte çalışma imkanlarını değerlendirdi. İki günlük konferansın sonuçları, bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapılan basın açıklamasıyla paylaşıldı.

'Ortak Temel İlkelerden Birlik Sözleşmesine' temasıyla gerçekleştirilen konferansın sonuç açıklaması, bugün cuma namazının ardından yapıldı. Sonuç bildirgesinin Arapçasını Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Türkçesini ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar okudu.

İki günlük görüşmelerin ardından yapılan basın açıklamasında, "Ümmetin birliği, şer'i açıdan temel bir gaye ve medeniyet bakımından zorunluluktur. Bu birlik, meşru mezhebi, fikri ve içtihadi çeşitliliğin ortadan kaldırılması değil; ortak değerlerin güçlendirilmesi, ihtilafların hikmet, ilim ve adalet çerçevesinde yönetilmesi, üstün ortak menfaatlerin gözetilmesi, taassup, aşırılık ve bölünmenin reddedilmesi anlamına gelir. Birlik, kendi içine kapanmayı değil; yeryüzünün imarı, iyiliğin yaygınlaştırılması, mazlumların desteklenmesi ve dünya barışının sağlanması amacıyla milletler ve toplumlarla tanışma ve iş birliğine açılmayı esas alır. Bu hedef, geçici buluşmaların ötesinde sabır, hikmet, kardeşlik, diyalog, istişare, güven ve sürekli kurumsal iş birliği gerektiren aşamalı bir süreçtir" ifadelerine yer verildi.

Sonuç bildirgesinde aynı zamanda; ayrışma ve zafiyetin Filistin, Yemen, Sudan ve diğer bölgelerde ümmet halklarının acılarını ağırlaştıran başlıca etkenler arasında olduğu vurgulandı. Gazze'deki soykırımın durdurulması, Batı Şeria'daki öldürme ve hak ihlallerine son verilmesi, esirlerin ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanların korunması ve işgalin sona erdirilmesi mesajı verildi.

BİRLİK SÖZLEŞMESİNİN ESASLARI MÜZAKERE EDİLDİ

Konferansta, İslam dünyasının ortak meseleler karşısında birlikte hareket etmesine yön verecek bir sözleşmenin hazırlanması hedefi üzerinde duruldu. Bu kapsamda 'Vasat Ümmet Misakı: Sabiteler ve Değişkenler' taslağı benimsendi. Taslakla, ortak dini esasların belirlenmesi ve farklı yorumların bulunduğu alanlarda karşılıklı anlayışa dayalı bir iş birliği zemininin oluşturulması amaçlanıyor.

Görüşmelerde, birliğin meşru farklılıkları ortadan kaldırmadan kurulması yaklaşımı ele alındı. Üzerinde uzlaşılan konularda birlikte çalışılması, görüş ayrılıklarının ise ortak girişimlere engel oluşturmaması üzerinde duruldu.

EĞİTİMDEN EKONOMİYE ORTAK ÇALIŞMA İMKANLARI ELE ALINDI

Konferans kapsamında düzenlenen çalıştaylarda eğitim ve ıslah stratejileri, ortak ilmi programlar, araştırma ve tecrübe paylaşımı görüşüldü. Sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği, siyasi birlik ve ortak ekonomik pazar başlıkları da gündeme alındı. Bu oturumlarda, birlik hedefinin eğitim, araştırma ve kurumsal çalışmalarla nasıl desteklenebileceği değerlendirildi.

Ortak girişimlerin konferans sonrasında da sürdürülebilmesi için kuruluşlar arasındaki iletişim, koordinasyon ve takip mekanizmaları ele alındı. Alimlerin, kurumların, eğitim çevrelerinin ve medyanın bu süreçte üstlenebileceği sorumluluklar görüşüldü.

Kaynak: DHA
FilistinGüncelGazzeSudanYemenDünyaSon Dakika

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