Akademik Tezlerle Gündelik Hayatı Buluşturan Çalışma: Hayvan Hakları ve Refahı Üzerine

Akademik tezlerin kamuoyuyla buluşması amacıyla başlatılan bir serinin ilk konuğu olan Neslihan Mervenur Vural, doktora tezinde İslam hukuku açısından hayvan hakları ve refahı kavramlarını ele alıyor. Tezin hikayesi, yüksek lisans çalışması sırasında endüstriyel kanatlı yetiştiriciliğini incelerken karşılaştığı hayvan refahı kavramına dayanıyor. Vural, hayvan hakları ve refahının modern Batı merkezli kavramlar olduğunu belirterek, İslam hukukunda bir hayvan hakları teorisi kurmanın mümkün olup olmadığını sorguluyor.

Boğaziçi Üniversitesinden öğrencilerin okuma listesi talebi, bu konuyu tez olarak ele alma kararını netleştirdi. Danışmanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya'nın teorik yapının pratiğe yansıması sorusuyla, Osmanlı arşivlerinden fetva mecmuaları ve mahkeme kayıtlarını inceleyerek tarihsel uygulamaları araştırdı. "Osmanlı Tecrübesi Bağlamında İslam Hukukunda Hayvan Refahı" başlıklı tez, güncel sorunları geçmişin tecrübesiyle bağdaştırarak, örneğin sokak köpekleri meselesinin 16. yüzyılda da benzer şekilde tartışıldığını ortaya koyuyor.

Vural, hayvana yaklaşımın hak temelli ve refah temelli olmak üzere iki ana eksende şekillendiğini açıklıyor. Hak temelli yaklaşım, hayvanları hukuki özne olarak görürken, refah temelli yaklaşım ise hayvanlardan faydalanırken onların şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. İki yaklaşım arasındaki temel ayrım, insan ve hayvan menfaatleri çatıştığında hangisinin önceleneceği sorusunda yatıyor. Vural, hayvan hakları kavramının kamusal tartışmalarda dar bir çerçeveye sıkıştırıldığını, refah kavramının ise endüstriyel kökenli olduğunu vurgulayarak, meseleyi yeniden değerlendirmek için yeni kavramlar veya söylemler geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.