İslam Memiş'ten Döviz ve Altın Tahminleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar/TL'de yıl sonu hedefinin 50-52 bandı olduğunu, euro/dolar paritesinde 1.16 seviyesinin altının alım fırsatı olduğunu belirtti. Euro'nun serbest piyasalarda daha ucuz olduğunu vurguladı. Ons altında 4.480-4.580 dolar aralığını takip ettiğini, gram altında temmuz-ağustos aylarında 8.000 lira beklediğini söyledi. Gümüşte 74 dolar seviyesini ucuz bulduğunu, bitcoin için 82.000-85.000 dolar hedefi verdi. 2026 yılının altın ve gümüş toplama yılı olduğunu ifade etti.