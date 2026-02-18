İslam Tıp Tarihi Konferansı KTÜ'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslam Tıp Tarihi Konferansı KTÜ'de

İslam Tıp Tarihi Konferansı KTÜ\'de
18.02.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTÜ'de düzenlenen konferansta İslam tıp tarihi ve medeniyetler arası etkileşim ele alındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde "Dünya medeniyet tarihi ile İslam tıp tarihi arasındaki etkileşim" konferansı düzenlendi.

KTÜ'den yapılan açıklamada, konferansta konuşan KTÜ Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, dünya medeniyet tarihinin yalnızca kronolojik olaylar dizisinden ibaret olmadığını, bilgi üretiminin hangi toplumsal, kurumsal ve düşünsel zeminlerde şekillendiğini inceleyen disiplinler arası bir alan olduğunu vurguladı.

Tıp tarihinin bu sürecin hem teorik hem uygulamalı boyutunu temsil eden ve en süreklilik arz eden alanlardan biri olduğuna işaret eden Gündüz, İslam Tıp Tarihi'nin, Antik Çağ'dan devralınan bilgi mirasını yalnızca muhafaza etmediğini, onu sistematik biçimde yeniden yapılandırarak geliştirdiğini ve özellikle 8'nci ve 10'ncu yüzyıllar arasında Abbasi döneminde kurulan Beytülhikme'nin bu süreçte belirleyici rol oynadığını aktardı.

İslam dünyasında ortaya çıkan bimaristanların, modern hastane modelinin erken ve gelişmiş örnekleri arasında yer aldığını belirten Gündüz, "Bu kurumların yalnızca hastaların tedavi edildiği yapılar olmadığını klinik uygulamaların sistemli biçimde yürütüldüğü, hekimlerin eğitim aldığı ve eczacılık disiplini ile tıbbi uzmanlaşmanın, kurumsal çerçevede geliştiği merkezler olduğunu ifade etti.

Gündüz, İslam'daki tıp metinlerinin Endülüs ve Sicilya üzerinden Latinceye çevrilmesiyle birlikte Avrupa'da "Skolastik Tıp" anlayışının dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, bu aktarımın rönesans ve bilimsel yöntemin gelişiminde dolaylı ancak belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.

İslam Tıp Tarihi'nin bilginin korunması, geliştirilmesi ve yeniden dolaşıma sokulması aşamalarının tamamında, aktif biçimde yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Gündüz, bu tarihsel sürecin medeniyetler arası sürekliliği anlamada kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam Tıp Tarihi Konferansı KTÜ'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:28:56. #7.11#
SON DAKİKA: İslam Tıp Tarihi Konferansı KTÜ'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.