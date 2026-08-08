İslamabad, Mekke Anlaşması'nı üç bayrakla kutladı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki simge yapılar, üç ülke arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" vesilesiyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, başkentin çeşitli bölgelerinde öne çıkan simge yapılara "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imzalanması dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bayrak renkleri yansıtıldı.

Ayrıca çeşitli yerlere üç ülkenin bayrakları asılırken, bazı yerlerde de ülke liderlerinin portrelerinin yer aldığı afişler asıldı.

?Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de ülkeleri arasındaki "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.