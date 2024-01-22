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İslamabad'da Terör Tehdidi Nedeniyle Okullar ve Üniversitelerde Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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İslamabad'da Terör Tehdidi Nedeniyle Okullar ve Üniversitelerde Eğitime Ara Verildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, terör tehdidi nedeniyle bazı okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi. İslamabad Emniyeti, eğitim kurumlarına yönelik intihar saldırısı tehdidi aldığını duyurdu. Başkentteki üniversiteler ve okullarda eğitime ara verildiği bilgisi yetkililer tarafından doğrulandı. Hava, Bahria ve Ulusal Savunma Üniversiteleri öğrencilerine eğitime ara verildiği bilgisinin iletilmesi için bilgilendirme mesajları gönderildi.

İslamabad\'da Terör Tehdidi Nedeniyle Okullar ve Üniversitelerde Eğitime Ara Verildi
22.01.2024 - 11:15,
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bazı okullar ve üniversitelerde, terör tehdidi nedeniyle eğitime ara verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre İslamabad Emniyeti, eğitim kurumlarına yönelik intihar saldırısı tehdidi aldı.

Yetkililer, terör tehdidi sebebiyle başkentteki üniversiteler ve okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Geo News televizyonundaki haberde Hava, Bahria ve Ulusal Savunma Üniversitelerinde öğrencilere, eğitime ara verildiğine dair bilgilendirme mesajlarının gönderildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İslamabad'da Terör Tehdidi Nedeniyle Okullar ve Üniversitelerde Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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