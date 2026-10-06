İslamabad'da TİKA destekli eğitim merkezi ve Pakistan'ın ilk balmumu levha tesisi açıldı - Son Dakika
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İslamabad'da TİKA destekli eğitim merkezi ve Pakistan'ın ilk balmumu levha tesisi açıldı

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TİKA'nın desteğiyle İslamabad'da 'Teach For Pakistan' Eğitim Merkezi ve Pakistan'ın ilk balmumu temel levha tesisi açıldı. Merkez her yıl yaklaşık 115 öğretmen adayı ve 20 eğitmene eğitim verecek, 7 binden fazla öğrenciye fayda sağlayacak; tesis saatte 450 levha üretebilecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "Teach For Pakistan" Eğitim Merkezi ve ilk otomatik balmumu temel levha üretim tesisi açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İslamabad'da yenilenen "Teach For Pakistan" Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı ve düşük gelirli topluluklardaki devlet okullarında görev yapan genç öğretmenlerin hazırlık sürecine destek verildi.

Proje kapsamında merkeze gelişmiş görsel-işitsel ve video konferans sistemleri, 10 adet dizüstü bilgisayar ve 25 kilovolt-amper (kVA) kapasiteli güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Bu iyileştirmeler, her yıl yaklaşık 115 öğretmen adayı ve 20 eğitmene yüz yüze ve çevrim içi eğitim imkanı sunacak ve sınıflardaki çalışmalarla 7 binden fazla öğrenciye fayda sağlanacak.

Açılışta konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan, projenin etkisinin eğitim merkezinin ötesine uzanacağını vurgulayarak, "Bu araçlar, becerilerini, fikirlerini ve adanmışlıklarını Pakistan'ın dört bir yanındaki devlet okullarının sınıflarına taşıyacak genç öğretmenlerin hazırlanmasına yardımcı olacak." dedi.

Öğretmenlerin çocukların geleceği üzerindeki etkisinin altını çizen Ercan, "İyi bir öğretmen, çocukların öğrenmesine yardımcı olur, aynı zamanda onları soru sormaya, özgüven kazanmaya ve gelecekleri için yeni imkanlar görmeye teşvik eder." diye konuştu.

Pakistan'ın ilk yüksek teknolojili otomatik balmumu temel levha üretim tesisi

TİKA ayrıca, İslamabad'daki Ulusal Tarım Araştırma Merkezi (NARC) bünyesindeki Bal Arısı Araştırma Enstitüsü'nde (HBRI) Pakistan'ın ilk yüksek teknolojili otomatik balmumu temel levha üretim tesisini hizmete açtı.

Türk teknolojisiyle kurulan tesis, saatte 450 adede kadar temel levha üretebiliyor ve arıcıların üretim maliyetlerini düşürürken tutarlı ve yüksek kaliteli malzemelere erişmelerine yardımcı oluyor.

Ayrıca, kullanılmış balmumunun yeni temel levhalara işlenmesini sağlayarak kaynakların korunmasına ve atıkların azaltılmasına katkıda bulunuyor, pratik eğitim ve araştırmaları da destekliyor.

TİKA Başkan Yardımcısı Ercan açılışta yaptığı konuşmada, 2017'den bu yana HBRI ve arıcılık topluluklarıyla sürdürülen, eğitim, modern kovanlar, ana arı araştırmaları ve katma değerli kovan ürünlerini kapsayan ortaklığı vurgulayarak, "Bu ortaklık, Pakistan'ın arıcılık sektörüne önümüzdeki yıllarda hizmet edebilecek bilgi, ekipman ve kurumsal kapasitenin oluşturulmasına katkıda bulundu." dedi.

Ercan ayrıca, balmumunun yeniden kullanımı yoluyla birimin sürdürülebilirliğe yaptığı katkının altını çizerek, bunun daha fazla kadın ve genç girişimcinin arıcılığı bir gelir kaynağı olarak değerlendirmesini teşvik edeceğini umduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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