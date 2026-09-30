İslami Direniş, silahlarını Irak'ı hedef alan güçlere karşı kullanacağını açıkladı - Son Dakika
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İslami Direniş, silahlarını Irak'ı hedef alan güçlere karşı kullanacağını açıkladı

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İslami Direniş, silahlarının unsurlarının elinde kalacağını, bu silahların Irak'ı ve halkını hedef alan güçlere karşı kullanılacağını açıkladı. Açıklamada silahların elinden alınmasına yönelik girişimlere karşı çıkılacağı belirtilirken, Irak hükümeti 30 Eylül'ü işaret etmişti.

Irak'taki Şii milis yapıların yer aldığı "İslami Direniş" adlı yapı, silahlarının unsurlarının elinde kalacağını, bunların Irak'ı ve halkını hedef alan her türlü güce karşı yöneltileceğini açıkladı.

İslami Direniş tarafından ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin Irak'tan ayrılması sonrası yayımlanan açıklamada, Irak'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasının temel öncelik olduğu savunuldu.

Açıklamada, "direniş silahının" Irak'ı ve halkını hedef alan herhangi bir taraf karşısında kullanılmaya devam edeceği belirtilerek, silahların unsurlarının elinden alınmasına yönelik girişimlere karşı çıkılacağı ve silahlarının unsurlarının elinde kalacağı aktarıldı.

Irak'taki siyasi ve güvenlik gelişmelerine de değinilen açıklamada, ülkenin kararlarının dış müdahalelerden bağımsız şekilde alınması gerektiği ifade edildi.

Irak hükümeti, daha önce silahların devlet kontrolünde toplanması için 30 Eylül tarihini işaret etmişti.

Kaynak: AA
GüvenlikPolitikaGüncelEylülDünyaIrakSon Dakika

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