İslami Duruş ve Modern Hayat Semineri

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğünce, TDV burslusu yükseköğretim öğrencilerine yönelik 2025 Yaz Kampı kapsamında "Fıtrata Uygun Yaşamak: Moderniteye Karşı İslami Duruş" Semineri gerçekleştirildi.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ndeki seminerde aile yapısı, zaman bilinci ve değer anlayışı üzerinde durarak, modern yaşam tarzlarının insan fıtratına uygun olmadığını söyledi.

Çok hızlı akan hayatın anlamının kavranması gerektiğini vurgulayan Kayacan, "Hepimiz, aslında meçhulden maluma gidiyoruz. Materyalist anlayışla dünyaya bakanlar, kendini malumda görür, meçhule gittiğini düşünür ama ben öyle demiyorum. Biz elhamdülillah maluma gidiyoruz, meçhuldeyiz." ifadelerini kullandı.

Kayacan, katılımcılara, "Siz, bir milletin nüvesisiniz, özüsünüz, toplum düzelecekse sizlerle düzelecek. Bu toplum ayağa kalkacaksa Allah şahittir, sizlerle kalkacak. Bunun için koşarak geldim buraya." diye konuştu.

Her şeyin çok hızlı tüketildiğini kaydeden Kayacan, "Her şeyi biz tüketiyoruz. Sevgiyi tükettiğimiz gibi, aşkı tükettiğimiz gibi, yuvayı tükettiğimiz gibi." diye konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kayacan, "Allah beni yarattı, bana bir rol biçti. Seni yarattı, sana bir rol biçti. Bu biçilen rolü küçümsemek, kabullenmemek, yeni roller izah etmek, bu dünyanın kaybedeni olmaya talip olmaktadır yani kızlarımız ve erkeklerimiz, 'Ben Mevla'nın bu biçtiği rolü en iyi şekilde oynayacağım.' demeli." ifadelerini kullandı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden program, Kayacan'a hediye takdimiyle sona erdi.