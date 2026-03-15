İslamofobi ile Mücadele Vurgusu

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "İslamofobi ile mücadele; yalnızca Müslümanların değil, insanlığın ortak sorumluluğudur. Karşılıklı saygının, empati kültürünün ve doğru bilginin güçlendiği bir iletişim ortamı, daha adil ve daha barışçıl bir dünyanın kurulmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, '15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' dolayısıyla sanal medya hesabından açıklama yaptı. Daniş, "15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü; uluslararası toplumun ortak vicdanını harekete geçirmek ve nefret, ayrımcılık ve önyargıya karşı güçlü bir farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilmiş önemli bir gündür. Yakın tarih, nefretin ve önyargının insanlığa nasıl ağır bedeller ödetebileceğini acı örneklerle göstermektedir. Avrupa'nın ortasında, Bosna-Hersek'te yaşanan Srebrenitsa katliamı, inancı ve kimliği nedeniyle hedef alınan binlerce masum insanın acısıyla insanlık hafızasında derin bir yara bırakmıştır" dedi.

'İNSAN ONURUNUN KORUNMASI, ORTAK SORUMLULUKTUR'

Yıllar sonra dünyanın birçok köşesinde yaşanan İslamofobik saldırılara değinen Daniş, "Saymakla bitiremeyeceğimiz İslamofobik saldırılar tüm dünyaya nefretin ve aşırıcılığın küresel ölçekte ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bugün ise Gazze'de yaşanan trajediler, sivillerin, kadınların ve çocukların maruz kaldığı ağır insani tabloyla uluslararası toplumun ortak vicdanını derinden sarsmaktadır. İnsan hayatının ve insan onurunun korunması, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın herkes için ortak bir sorumluluktur. Bosna'dan Kanada'ya, Yeni Zelanda'dan Gazze'ye kadar dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan bu acı olaylar, nefretin sınır tanımadığını açıkça göstermektedir. Nefret söylemi yalnızca sözlerden ibaret değildir; zamanla ayrımcılığa, ayrımcılık ise insan hayatını tehdit eden şiddet ortamlarına dönüşebilmektedir. Bu noktada medya ve yayıncılık, toplumların birbirini anlamasında ve doğru bilginin yayılmasında kritik bir role sahiptir. Yayıncılık faaliyetlerinin önyargıları büyüten değil, empatiyi güçlendiren; ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla yürütülmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

'SORUMLU YAYINCILIK ANLAYIŞI GELİŞTİRİLMELİ'

RTÜK olarak; insan onuruna saygıyı esas alan, nefret söylemine karşı duyarlı, farklı inanç ve kültürlere saygıyı güçlendiren sorumlu yayıncılık anlayışının geliştirilmesini temel bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Daniş, "Bu anlayış doğrultusunda Kurulumuz öncülüğünde; 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde 'Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu', 15 Mart 2022 tarihinde 'İkinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu', 10 Nisan 2023 tarihinde 'Uluslararası Medya ve İslamofobi' programının üçüncüsü ve 14 Mart 2024 tarihinde 'Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi' temasıyla dördüncü forum gerçekleştirilmiştir. Söz konusu programlarla, İslamofobi'yle mücadele yollarının akademisyenler, bürokratlar ve medya uzmanları nezdinde ele alınması; medya odaklı farkındalığın ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu vizyon ile 2025 yılı içinde Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nun beşincisine yönelik hazırlık çalışmaları da sürdürülmektedir. İslamofobi ile mücadele; yalnızca Müslümanların değil, insanlığın ortak sorumluluğudur. Karşılıklı saygının, empati kültürünün ve doğru bilginin güçlendiği bir iletişim ortamı, daha adil ve daha barışçıl bir dünyanın kurulmasına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak; ayrımcılığa, nefret söylemine ve ötekileştirici yaklaşımlara karşı sorumlu yayıncılık anlayışının güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" değerlendirmesinde bulundu.