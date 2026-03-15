İslamofobiye Karşı Kararlılık Vurgusu
İslamofobiye Karşı Kararlılık Vurgusu

15.03.2026 12:51
Adalet Bakanı Gürlek, İslam düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı hukukun üstünlüğünü savunacaklarını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye olarak, İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, "15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü"nüne ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası platformlarda çoğu zaman "İslamofobi" olarak adlandırılan olgunun, gerçekte yalnızca bir korkuyu değil, önyargıyı, ayrımcılığı ve açık bir düşmanlığı ifade eden ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

"Fobi" kavramının esasen bir korkuyu tanımlarken, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutumun, bir korkudan ziyade İslam'a, Müslüman kimliğine ve İslam medeniyetine yönelik sistematik bir karşıtlık ve dışlama biçimi olarak ortaya çıktığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:"

"Bu nedenle mesele yalnızca bir 'korku' değil, çoğu zaman İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığıdır. Minarelerden, başörtüsünden ya da bir inancın kamusal görünürlüğünden rahatsızlık duymak korkuyla açıklanabilecek bir tutum değildir. Bir insanın inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle hedef alınması, ibadet mekanlarının, sembollerinin ve değerlerinin aşağılanması insan onuruyla bağdaşmaz. İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir. Toplumların barışını ve ortak geleceğini tehdit eden her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek, farklılıkları zenginlik olarak gören, insan onurunu ve karşılıklı saygıyı merkeze alan bir anlayışı güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:05
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
