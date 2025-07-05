İşletme Sahibi Gözaltında

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Aydın'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın ölümüne ilişkin işletme sahibi Reşit Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Mert CONA/AYDIN,
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