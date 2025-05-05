İsmail Alişan'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika
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İsmail Alişan'dan Gazze'ye Destek

İsmail Alişan\'dan Gazze\'ye Destek

Sakaryalı iş insanı İsmail Alişan, Gazze'deki dram sona erene kadar emekli maaşını bağışlayacak.

05.05.2025 15:29
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Sakaryalı iş insanı İsmail Alişan, Gazze'deki insanlık dramı bitene kadar emekli maaşını bağışlama kararı aldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Mehmet Aşık'ı ziyaret eden Alişan, "Gazze'de ateş sönünceye kadar" emekli maaşını Gazze halkına bağışlama kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine ver yerilen Alişan, "Gazze'deki kardeşlerimiz büyük bir zulüm altında. Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu zulüm bitene kadar emekli maaşımı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi aracılığıyla Gazze'ye bağışlama kararı aldım. Rabbim kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Aşık, hayırsever iş insanına duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Mazlum coğrafyalarda yaşanan zulüm karşısında milletimizin gösterdiği bu duyarlılık bizleri hem duygulandırıyor hem de umutlandırıyor. İsmail Bey'in bu örnek davranışı, toplumumuza ilham verecek bir hayır hareketidir. Rabbim kendisinden razı olsun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsmail Alişan'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika

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