İsmail Arı'nın Sağlığı İyi

(ANKARA) - CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ziyaret ettiği tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın sağlığının yerinde olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemi yok ve kendisiyle ilgili iddianamenin bir an önce hazırlanarak hukuki sürecin devam etmesini ve bir an önce buradan çıkmayı bekliyor" dedi.

CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret etti. Pala, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından "Bugünler geçer, geriye yiğit gazeteciler kalır" başlığıyla paylaştığı videoda, şunları kaydetti:

"İsmail Arı'nın sağlığı gayet yerinde. Herhangi bir problemi yok ve kendisiyle ilgili iddianamenin bir an önce hazırlanarak hukuki sürecin devam etmesini ve bir an önce buradan çıkmayı bekliyor. Kendisini soran herkese selamları var. Cezaevi koşulları açısından bakıldığında ise buradaki yakınlar söz konusu olduğunda, kapasitenin epey üstünde bir mahkumun bulunması nedeniyle çok ciddi sorunlar olduğunu burada açık görüş nedeniyle yakınlarını görmeye gelen kişilerden öğrenmiş durumdayız. Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi Sincan Kapalı Cezaevi'nde de çok ciddi bir kapasite aşımı var. Bütün bunlar buradaki mahkumların aynı zamanda sağlık sorunları yaşamasına da yol açıyor. Bunun bir an öncesinde çözülmesi için girişimlerimizi devam ettireceğiz."