İsmail Güneş 17. Yılında Anıldı
İsmail Güneş 17. Yılında Anıldı

25.03.2026 16:02
Gazeteci İsmail Güneş, vefatının 17. yılında kabri başında meslektaşları tarafından anıldı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 17. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrinde dua eden meslektaşları, mezara karanfil bıraktı.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, burada yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu, İsmail Güneş ve beraberindekileri anmak için toplandıklarını söyledi.

Karahan, helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere beraberindekilere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

