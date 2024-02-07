İsmail Say, Van\'da yeniden Edremit Belediye Başkan adayı olarak gösterildi

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Van'da yeniden Edremit Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İsmail Say, ikinci dönemde daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Adaylığının açıklanmasının ardından konvoy eşliğinde AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı binasına geçen Say, kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Adaylık sürecinde yarışan ve kendilerini yalnız bırakmayan aday adaylarına teşekkür eden Say, "Edremit'e aday olan tüm büyüklerimiz, kardeşlerimiz bizler için kıymetlidir. İnşallah en kısa zamanda onlarla bir istişare toplantısı yaparak, Edremit için düşüncelerini projelerini alarak birlikte yolumuza devam edeceğiz. Edremit'e ayrımız, gayrımız, küslüğümüz olmayacak. Hep birlikte beraber çalışacağız. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

5 yıl boyunca ilçede yılların getirdiği sorunlara el attıklarını vurgulayan Say, şunları aktardı:

"Raflardan indirilmeyen projelere el attık ve Edremit'in kangren olmuş sorunlarını çözüme kavuşturduk. İnşallah ikinci dönemde halkımızın desteği ile Edremit'i daha yaşanabilir hale getireceğiz. Tüm projelerde var olacağız. Tekstil, turizm ve ticaret merkezlerinin oluşmasından imara her alanda olacağız. Projelerimizi hayata geçirmek için Edremit'teki 128 bin vatandaşımızı, 42 bin hanemizi tek tek dolaşacağız. İnşallah hep birlikte 1 Nisan sabahında tüm Edremit kazanacak. Yeni Edremit'te herkes kazanacak."