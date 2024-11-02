İsmailağa Camii'nde Silahlı Saldırıya Dava

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İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, cami avlusunda silahla ateş açılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu ve takibat başlatıldığını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, bir süredir tarikat ve cemaatlere yönelik operasyonlar doğrultusunda çeşitli şekillerde ortaya çıkan son derece tehlikeli hadiselerle karşılaşıldığı belirtildi.

Cemaat özelinde 2,5 yıldır vaaz kürsülerinden, televizyon kanallarından ve organize trollerle sosyal medya üzerinden yürütülen her türlü tezvirat ve karalamaya şahit olunduğu kaydedilen açıklamada, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin ailesine ve torunlarına yönelik sözlü taciz ve taarruzların, isim isim hedef gösteren söylemlerin, hanımların ses kayıtlarının paylaşılması da dahil her türlü yalan ve iftiranın, hatta terör örgütleriyle ilişkilendirmelerin kışkırtıcı bir dille ortaya döküldüğü süreci yakından takip ettik. Organize şekilde dört koldan yürütülen algı yönetiminin geldiği son noktayı endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Daha önce iki hocamızı şehit verdiğimiz İsmailağa Camii avlusunda, cuma hutbesi esnasında yeniden silah seslerinin yükseldiği bir gün yaşadık. Yaşanan provokatif hadise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır. Öncesinde yaşanan tehditler de bunun göstergesidir. Bu saldırıyı hafife almak, ardından gelebilecek benzer saldırılara göz yummaktan farksız bir davranıştır. Cemaatimize yönelik iftira ve ithamlarla ilgili daha önce başlatılan hukuki süreçler yakından takip edilmekle beraber, saldırıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuş ve takibat başlatılmıştır. İnanıyoruz ki cemaatimizin ve sevenlerimizin sağduyusu ve dualarıyla bu süreç selametle neticelenecektir. Gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz ilmi ve hayri hizmetleri engellemek isteyenler emellerine asla ulaşamayacaklardır."

Olay

Fatih'te, dün İsmail Ağa Camisi'nin avlusuna gelen zanlı M.Ş.Ö, belinden çıkardığı silahla havaya ateş açıp geldiği araçla olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri, şüphelinin, kullandığı aracı ilçede başka bir noktaya bırakarak yaya olarak kaçtığını belirlemişti.

Cami avlusuna gelen şüphelinin, havaya ateş açıp olay yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.