İsmet Paşa İlkokulu Öğrencileri 150 Litre Atık Yağ Topladı - Son Dakika
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İsmet Paşa İlkokulu Öğrencileri 150 Litre Atık Yağ Topladı

İsmet Paşa İlkokulu öğrencileri, 'Çevre Dostu Okul' projesi kapsamında 150 litre atık yağ toplayarak çevreye ve doğaya verilen zararı önlemeye yönelik bir kampanya düzenledi. Toplanan atık yağlar Elazığ Belediyesi'ne teslim edildi.

01.06.2024 16:47
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İlkokul öğrencileri 150 litre atık yağ topladı

ELAZIĞ - İsmet Paşa İlkokulu öğrencileri, Okul Tabanlı İzleme Sistemi programı ile 'Çevre Dostu Okul' mottosuyla çerçevesinde 150 litre atık yağ toplayarak, yağların çevreye ve doğaya verdiği zararı önlemek adına örnek bir kampanyaya imza attı.

İsmet Paşa İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2023 yılında başlatmış olduğu Okul Tabanlı İzleme Sistemi programı kapsamında 15 proje hazırladı. Okul yönetimi ve öğretmenleri 'Çevre Dostu Okul' projesi çerçevesinde bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararı önlemek adına başlatmış olduğu 'Atık Yağ Toplama Kampanyası'na öğrenci ve veliler destek verdi. Öğrencilerin evlerinden getirdiği yaklaşık 150 litre atık yağın sergilenmesi, atık yağlardan sabun üretimi gibi öğrenme ve geri dönüşüm konuları üzerine okulun bahçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte atık yağlardan sabun üreten Tuba Bahçeci, atık yağ ve sıfır atık konularında bilgilendirmelerde bulunarak kampanya ile sağlıklı bir gelecek için önemli bir adım atıldığını kaydetti. Ayrıca toplanan atık yağlar Elazığ Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, okul yönetimi tarafından, kampanyaya destek veren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Atık yağ ve sıfır atık konularında önemli bir kampanyaya imza attıklarını ifade eden Okul Müdürü Mehmet Yıldız, " Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün 2023 yılında başlatmış olduğu Okul Tabanlı İzleme Sistemi kapsamında okul olarak 15 başlık seçtik. Milli Eğitim Müdürlüğü'müz toplamda 23 başlık belirlemişti. İlkokul olduğumuz için biz de 15 başlıkta projelerimizi başlattık. Bugün buradaki faaliyetimiz ' Çevre Dostu Okul' çerçevesinde atık yağlarımızın sergilenmesi, atık yağlardan sabun üretimi gibi çocuklarda somut bir şekilde öğrenme ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Biz bu çerçevede Elazığ Belediyesi ile birçok faaliyet gerçekleştirdik. Belediyenin uzman ekiplerince öğrenci ve velilerimize atık yağ ve sıfır atık konusunda eğitimler düzenlendi. Elazığ Belediyesine bağlı Birinci Sınıf Atık Toplama Merkezi 'ne geziler düzenlendi. Okul olarak da atık yağ toplama kampanyası düzenledik. Bugün de bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Okulumuzda yaklaşık 150 litreye yakın atık yağ toplandı. Bu atık yağların sabuna dönüşebildiğini, evlerde kullandığımız sabunlara dönüşebildiğini gösterme amaçlı faaliyetimiz de oldu. Bu kampanyamıza katılan değerli velilerimize, öğrencilerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Getirdiği 12 litre atık yağ ile birincilik ödülü alan öğrencilerden Hira Nur Kavak, " Okulumuzun düzenlediği sıfır atık yap projesine katıldım. 12 litre yağ topladım, hediyelerimiz aldım ve çok mutlu oldum. Ayrıca atık yağların sabuna dönüştüğünü de gördük" diye konuştu.

Öğrencilerden Erma Nur ise " Bugün okulumuzda sıfır atık evsel yaşam programı yapıldı. Ben atık yağların toplanmasında çok mutlu oldum. Şimdi de atık yağların sabunlara dönüştüğünü gördük. Doğamızı koruyacağız ve ona sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsmet Paşa İlkokulu Öğrencileri 150 Litre Atık Yağ Topladı - Son Dakika

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