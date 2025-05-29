İSO 500'de 16 Firma, Çerkezköy OSB'den - Son Dakika
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İSO 500'de 16 Firma, Çerkezköy OSB'den

29.05.2025 11:11
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Çerkezköy OSB, İSO 500'de 16 firma ile Türkiye sanayisinde önemli bir yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2024" sıralamasında, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden 16 firma yer aldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye sanayisinin en prestijli sıralamaları arasında yer alan İSO 500'de Çerkezköy OSB'den 16 firmanın yer almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların üretim, yatırım, istihdam, inovasyon ile yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında önemli katkılar sunduğunu bildiren Sözdinler, "Bölgemiz firmaları ile ekonomimizi; üretim, yatırım, istihdam, inovasyon, yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim ve ihracatın önemli merkezlerinden biri olduğunu aktaran Sözdinler, gelecek yıllarda İSO 500 ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) araştırmalarında daha fazla firmayla temsil edilmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Sözdinler, "Başta bu listeye giren firmalar olmak üzere tüm katılımcı firmalarımıza başarı, sağlık ve bol kazanç diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İSO 500'de 16 Firma, Çerkezköy OSB'den - Son Dakika

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