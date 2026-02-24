İspanya, 1981 Darbe Belgelerini Açıklıyor - Son Dakika
İspanya, 1981 Darbe Belgelerini Açıklıyor

24.02.2026 16:31
İspanya hükümeti, 23 Şubat 1981'deki darbe girişimine ait 153 gizli belgeyi kamuya açma kararı aldı.

Bakanlar Kurulunda alınan karar gereği 45. yıl dönümü olan 23 Şubat darbe girişimine ilişkin toplam 153 belgenin gizliliğinin kaldırıldığı açıklandı.

Hükümet Sözcüsü, Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bu karar, 23 Şubat darbe girişimine ilişkin tüm belgelerin gizliliğinin kaldırılmasına olanak sağlayacak. Bunlar, Franco rejimi düzenlemeleri uyarınca gizli kalmış ancak bundan böyle kamuoyu tarafından incelenebilecek 153 belgedir." dedi.

Saiz, modern demokrasilerde alışılmadık bir duruma son verdiklerini ve diktatör Franco rejiminin gizliliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yarından itibaren, darbe girişimine ait tüm gizli belgeler hükümetin resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Diğer yandan hükümetin kararı, siyasi güçler arasında zıt tepkilere yol açtı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox, hükümeti "göz boyamak ve gereksiz konuları gündeme getirmekle" suçlarken, sol görüşlüler ile Bask ve Katalonya'daki ayrılıkçı partiler memnun olduklarını dile getirdi.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 23 Şubat 1981 tarihinde Yarbay Antonio Tejero Molina'nın başında bulunduğu 200 kadar jandarma erinin meclisi basmasıyla başlayan darbe girişimi, 17 saat sonra başarısızlıkla sonlanmıştı.

Darbe girişiminden dolayı Jandarmadan ihraç edilen ve 1982'deki son duruşmanın ardından 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 1996'da şartlı tahliye edilen Tejero'nun hasta olduğu ve evinde tedavi gördüğü biliniyor.

Kaynak: AA

