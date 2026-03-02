İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor - Son Dakika
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

İspanya, ABD\'nin İran\'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
02.03.2026 17:16
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin askeri üslerinin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına kesinlikle yardım sağlamadığını duyurdu. Bakan Robles, askeri üslerin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde kullanılabileceğini vurguladı. Robles, "ABD uçakları, İran'daki saldırılarla ilgili herhangi bir bakım veya destek operasyonu gerçekleştirmemiştir ve gerçekleştirmeyecektir." dedi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkenin güneyindeki Rota ve Moron de la Frontera askeri üslerinin, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamadığını açıkladı.

İSPANYA: İRAN'A SALDIRILARDA ABD ÜLKEMİZDEKİ ÜSLERDEN FAYDALANMIYOR

Bakan Robles, Granada kentinde düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalar yaptı. Robles, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında, Endülüs bölgesine bağlı Sevilya kentindeki Moron de la Frontera ve Cadiz kentindeki Rota üslerinden hiçbir şekilde faydalanmadığını söyledi.

ABD'nin askeri birliklerinin de yer aldığı Endülüs'teki iki üssün kullanımları konusunda İspanya ve ABD arasındaki mevcut anlaşma gereği sadece uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet göstermeye izin verildiğini kaydeden Robles, tek taraflı hareket edilmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

"UÇAKLAR, İSPANYA ÜSLERİNDEN OPERASYON GERÇEKLEŞTİRMEYECEK"

Robles, ABD askeri uçaklarının Endülüs üslerinden ayrılmasıyla ilgili soruya, "Bu uçaklar, İran'daki saldırılarla ilgili herhangi bir bakım veya destek operasyonu gerçekleştirmemiştir ve gerçekleştirmeyecektir." cevabını verdi.

Diğer yandan El Confidencial gazetesinin haberinde, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "İspanya, üslerinin İran saldırılarında kullanılmasına izin vermeyecek." dediği aktarıldı.

Haberde, "İran'a karşı yürütülen bombalama harekatına katılan hava birliğinin yakıt ikmali için hayati önem taşıyan 11 adet KC-135T ve KC-135R uçağının, 1 Mart Pazar gecesi İspanyol üslerinden ayrılarak Almanya, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerindeki üslere gittiği" belirtildi.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Dünya, Hukuk, İran

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Nurettin DEMİR Nurettin DEMİR:
    işte adalet budur 31 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bir tek Müslüman ülkesi bunu yapamadığı için şu an bunu yaşıyoruz 20 0 Yanıtla
  • Hiçkimse Hiçkimse:
    ispanya müslüman ülkelerden daha müslüman 19 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    İspanya nerede İran nerede ne alaka ?demıyor yorum yapyor bu haberden ispanyanın haberi yok :) 0 13 Yanıtla
  • Muammer yıldırım Muammer yıldırım:
    İspanya' yı tebrik etmekteyim. 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
