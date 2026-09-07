İspanya Başbakanı Sanchez, AfD'nin Almanya seçim zaferini Avrupa için uyarı olarak nitelendirdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini kazanmasının "aşırı sağ tehdidinin Avrupa'da ve dünya genelinde zemin kazandığına dair bir uyarı olduğunu" savundu.

Sanchez, liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Meclis'teki bir toplantısında konuştu.

AfD'nin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini kazanmasını değerlendiren Sanchez, "Bu sonuç, büyük ölçüde geleneksel sağın onayı sayesinde yükselen aşırı sağ tehdidinin, Avrupa'da ve dünya genelinde zemin kazandığına dair bir uyarı niteliğindedir." dedi.

Aşırı sağ tehdidinin "İspanya'daki sol koalisyon hükümetine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunun bir teyidi olduğunu" öne süren Sanchez, "Dünya bizi izliyor. Gericiliğe karşı yürütülen mücadelenin en ön saflarında yer alıyoruz. Dijital ve ekolojik dönüşümlere adil bir yanıt sunarken aynı zamanda büyümeyi, istihdam yaratmayı ve refah devletinin güçlendirilmesini sağlayan ilerici politikaların yükselişine öncülük ediyoruz. Bu nedenle, kaydedilen her ilerleme gününün, kazanılmış yeni bir günü ve yeni bir hakkı temsil ettiğini unutmayalım." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez, normal şartlarda gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde PSOE'yi düşüşte gösteren anket sonuçlarının partisini yanıltmaması gerektiğini, hedeflerini 2030'a çevirdiklerini söyledi.

Diğer yandan PSOE Meclis Sözcüsü Patxi Lopez de, Almanya'da aşırı sağın yükselişiyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Bugün Avrupa için üzücü bir gün. Seksen yılın ardından, böylesine karanlık bir geçmişi ve en büyük vahşete imza atmış bir diktatörü (Adolf Hitler) sahiplenen, açıkça Nazi yanlısı bir güç, dehşet verici bir sonuçla seçim zaferi kazandı. Bu durum bizi bir görevle karşı karşıya bırakıyor. Bize, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuldu açık. Onların önünde duran tek engel biziz."

Saksonya-Anhalt seçimlerini AfD kazandı

AfD, Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oyla kazanarak açık farkla birinci çıktı

Son seçimlere nazaran oylarını iki katından fazla artıran AfD bu eyalette tek başına iktidara gelmesi için gerekli çoğunluğu elde edemese de, Almanya'da aşırı sağın yükselişini teyit etti.