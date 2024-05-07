İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya destek vereceklerini söyledi - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya destek vereceklerini söyledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna\'ya destek vereceklerini söyledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya gerektiği sürece destek vereceklerini belirtti. Sanchez, görüşmede Ukrayna'nın içinde bulunduğu kritik durumu ve ülkeler arasındaki güvenlik anlaşmasının ilerlemesini ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın son zamanlarda Ukrayna'da sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını sert bir şekilde kınadığını da aktardı. Ukrayna'ya destek için 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de Barış Konferansı düzenleneceği ve 120 ülkenin devlet veya hükümet başkanının davetli olduğu bilgisi de paylaşıldı.

07.05.2024 20:59
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşerek, "gerektiği sürece Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini" söyledi.

Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde "gerektiği sürece Ukrayna'ya destek vereceklerini" belirtip, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın içinde bulunduğu kritik durumu ve ülkelerimiz arasındaki güvenlik anlaşmasının ilerlemesini ele aldık. Önümüzdeki ay İsviçre'de düzenlenecek ve benim de katılacağım Barış Konferansı'nın Ukrayna açısından önemi konusunda hemfikiriz. Uluslararası hukuka saygıya dayalı, adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz."

İspanya Başbakanlık kaynakları da, Sanchez'in Zelenskiy ile görüşmesinde ayrıca " Rusya'nın son zamanlarda Ukrayna'da sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını sert bir şekilde kınadığını" aktardı.

Aynı kaynaklar, Ukrayna'ya destek için 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında Barış Konferansı düzenleneceğini ve 120 ülkenin devlet veya hükümet başkanının davetli olduğu bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya destek vereceklerini söyledi - Son Dakika

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