İspanya'nın doğusundaki Valensiya kent merkezinde dün akşam yanan apartmanda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı ve kayıp 19 kişinin arandığı belirtildi.
Valensiya'nın Campanar Mahallesi'nde dün akşam 2 bloklu, 14 katlı ve toplamda 138 dairenin bulunduğu apartmanda yerel saatle 17.30 (TSİ 19.30) civarında bir dairede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.
Yetkililer, apartmandaki yangının kontrol altına alındığını ancak halen iç dairelere girilemediğini bildirdi.
Valensiya Acil Yardım Birimi Yardımcı Direktörü Jorge Suarez, basına verdiği bilgide, 4 kişinin cesedinin bulunduğunu, halen 19 kişinin kayıp olduğunu ve 6'sı itfaiyeci olmak üzere 14 kişinin yaralandığını ifade etti.
Valensiya Belediyesi, yangında hayatını kaybedenlerin anısına kentte 3 günlük yas ilan etti.
Yetkililer, çıkış nedeni henüz bilinmeyen, boş bir dairede başlayan yangının, binada kullanılan poliüretan kaplama malzemelerden dolayı kısa sürede 138 dairenin tamamına yayıldığını kaydetti.
Yangın söndürme çalışmalarına, çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Askeri Acil Yardım Birliği (UME) destek verdi.
Başbakan Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İspanya'da Apartman Yangınında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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