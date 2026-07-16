İspanya'da Çinli Klimalara Talep Artıyor - Son Dakika
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İspanya'da Çinli Klimalara Talep Artıyor

İspanya\'da Çinli Klimalara Talep Artıyor
16.07.2026 17:50
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Kavurucu sıcaklar, enerji verimli ve uygun fiyatlı Çinli klimalara olan talebi artırdı.

BARSELONA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa'nın büyük bir bölümü ve İspanya, kavurucu yaz sıcaklarıyla mücadele ederken, enerji verimliliği sunan uygun fiyatlı klimalara yönelik talep artıyor. Bunun sonucunda, uygun fiyat, enerji verimliliği ve güvenilir performansı bir arada sunan Çinli markalar giderek daha fazla tercih ediliyor.

Bu eğilim, İspanya genelindeki beyaz eşya mağazalarında da belirgin şekilde görülüyor.

Electro Norma beyaz eşya mağazasının müdürü Albert Martinez, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çok sayıda Çinli marka ortaya çıkıyor ve müşteriler bu markalar hakkında bilgi almak istiyor. Talep hala nispeten düşük olsa da giderek artıyor. Her geçen gün daha fazla insan belli markaları soruyor" diyor.

Soy Clima ev aletleri mağazasını işleten Muhammed Hussain ise uygun fiyatların, satın alma kararlarında kilit önemde bir faktör haline geldiğini belirtiyor.

Hussain, "İnsanlar sadece kaliteyi değil, aynı zamanda fiyatın uygun olmasını da önemsiyor. Rekabetçi fiyatları nedeniyle birçok müşterimiz yazı serin geçirilebilmek için Çinli markaları tercih ediyor" diye konuşuyor.

İber Yarımadası'nın bazı kesimlerinde sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıkarken, bilim insanları aşırı sıcaklıkların giderek daha sık görüldüğü ve daha şiddetli hale geldiği uyarısında bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Avrupa, küresel ortalamanın iki kat üzerinde ısınıyor. Buna karşın Avrupa'daki hanelerin yalnızca yaklaşık yüzde 20'sinde klima bulunması, sektörün gelecekteki önemli büyüme potansiyeline işaret ediyor.

İspanya'da klima sistemi kurulum şirketlerini temsil eden önde gelen federasyonlardan olan Fegicat'ın başkanı Eric Marti, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yaşlıların, savunmasız kişilerin veya küçük çocukların bulunduğu evlerde klima, artık sadece bir konfor meselesi olmaktan çıkıp sağlıkla ilgili bir konu haline gelmiştir" ifadelerini kullanıyor.

Daha sık yaşanan aşırı yaz sıcakları karşısında birçok tüketici, cazip bir fiyat-performans dengesi sunan Çinli markaları tercih ediyor.

İklim değişikliğinin, Avrupa genelinde soğutma ürünlerine olan talebi artırdığına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu ivmenin devam edebileceğini belirtiyor.

Çinli üreticilerin teknik destek ve satış sonrası hizmetlerini genişleterek İspanya'daki varlıklarını daha da güçlendirmesi temennisini dile getiren Marti, "Çinli markaların daha fazla teknik eğitim vermesini ve montaj ustalarının, ürünleri daha yakından tanıyabilecekleri ticari fuarlara katılmasını bekliyoruz" diyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İspanya'da Çinli Klimalara Talep Artıyor - Son Dakika

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