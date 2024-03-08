İspanya'da Cinsel Şiddete Uğrayan Göçmen Kadınlara Oturma ve Çalışma İzni Verilecek

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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, cinsel şiddete uğrayan göçmen kadınlara oturma ve çalışma izni verilmesi ve ekonomik yardım yapılması için yasa tasarısı hazırladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı.

Eşitlik Bakanı Ana Redondo, toplantının ardından yaptığı açıklamada, cinsel şiddete uğrayan ve İspanya'da yasa dışı bulunan göçmen kadınların sınır dışı edilmemelerinin garanti altına alınacağı, her türlü yardıma erişimlerinin kolaylaştırılacağı, sosyal konutları kullanma hakkı tanınacağı, geçici oturum ve çalışma izninin verileceği bir yasa tasarısını Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

"Bu yasa, korku ve ıstırapla yaşayan, her zaman korunması ve gözetim altında tutulması gereken mağdur kadınlar için çok önemli olacak." diyen Redondo, özellikle fuhuş sektöründeki kadınların şikayette bulunmalarına gerek kalmadan tüm haklardan yararlanabileceğini, bu şekilde mafya gruplarına karşı da koruma garantisi olacağını söyledi.

Redondo ayrıca, "tıpkı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarında olduğu gibi cinsel şiddet mağdurlarına da 6 aylık işsizlik maaşı bağlanacağını" kaydetti.

İstatistiklere göre son 20 yılda İspanya'da 1245 kadın, uğradığı şiddet sonrası hayatını kaybetti.

Şiddet mağduru olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan kadınların sayısı ise 2022'de 182 bin 78, 2023'te 148 bin 34 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 40 gösteri yapıldı

Öte yandan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İspanya genelinde yaklaşık 40 gösteri düzenlendi.

Gösterilerin en büyüğü başkent Madrid'de gerçekleştirildi. İsrail'in Gazze yönelik saldırılarının da protesto edildiği gösteride, Filistinli kadınlara destek mesajı verildi.