İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika
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İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı

2023 boyunca Kanarya ve Balear Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı 45 bini geçti.

28.11.2024 14:21
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları ve doğusundaki Balear Adalarına bu yıl boyunca gelen düzensiz göçmen sayısı 45 bini geçerek rekor kırdı.

İspanya İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 1 Ocak-15 Kasım tarihleri arasında Kanarya Adalarına 39 bin 910 düzensiz göçmen geldi.

Balear Adalarına ise 1 Ocak- 28 Kasım tarihlerinde gelen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 99 oldu.

Kanarya Adaları'na, 2023'ün tamamında 39 bin 713 düzensiz göçmen gelirken, bu yıl Balear Adalarına gelenlerde ise geçen yıla kıyasla üç kat artış yaşandı.

Bakanlık, 1 Ocak-15 Kasım tarihleri arasında İspanya genelinde ülkeye giriş yapan toplam düzensiz göçmen sayısının 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 15,8 artışla 54 bin 216 olduğu bilgisini paylaştı.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan tekne ve botlarla İspanya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin en çok kullandığı güzergah olan Kanarya Adaları ile Balear Adalarına gelen göçmen sayısı 45 bini aşarak rekor kırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika

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