İspanya\'da ETA Mahkumlarının Serbest Bırakılması Talebiyle Gösteri Düzenlendi

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin Bilbao kentinde düzenlenen ve ayrılıkçı partilerin de destek verdiği gösteriye katılan binlerce kişi, 2018'te kendisini fesheden terör örgütü ETA'ya bağlı mahkumların serbest bırakılmasını talep etti.

ETA mahkumlarına destek veren Sare adlı dernek tarafından 10 yılı aşkın bir süredir her ocak ayı başında yapılan gösteri, İspanya'da mevcut siyasi gündemin de etkisiyle ilk kez ETA mahkumlarının serbest bırakılması talebiyle organize edildi.

Şimdiye kadarki gösterilerde ETA mahkumlarının Bask bölgesine yakın cezaevlerine nakledilmesini isteyen Sare, ayrılıkçı Katalan siyasetçiler ve STK yöneticileri için çıkarılmak istenen af yasa tasarısına atıfta bulunarak, artık yeni bir sürecin başladığını ve ETA mahkumlarının serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Bugünkü gösteri için "Çözüm için anahtarlar" başlığını kullanan Sare'den yapılan açıklamada, "ETA mahkumları için tecrit politikasının sona ermesinin memnuniyet verici olduğu" belirtilerek, "birlikte yaşam ve çözüm için ETA mahkumlarının serbest bırakılmaları gerektiği" ileri sürüldü.

Gösteriye katılanlar ellerindeki anahtarları göstererek, "evlerinin ETA mahkumlarına açık olduğu" mesajını verdi.

Bilbao kent merkezinde yapılan gösteriye, İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Bask, Katalan ve Galiçya'da faaliyet gösteren ayrılıkçı siyasi partiler ile aşırı sol görüşlü Podemos'tan da temsilciler ve Avrupa parlamenteri katıldı.

Mevcut durumda yaklaşık 140 ETA mahkumu Bask ve Navarra özerk bölgelerindeki cezaevlerinde hüküm sürüyor.

Bu yıl içinde özerk yönetim parlamento seçimlerinin yapılacağı Bask bölgesinde anketlere göre ETA'ya yakınlığı ile bilinen EH Bildu partisi önde gösteriliyor.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1958'de kurulan ve 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olan ETA, Ekim 2011'de silahlı tüm eylemlerini bıraktığını açıklamış ve ardından yürütülen süreçle 3 Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

İspanya'da hala ETA'nın işlediği tahmin edilen 350'den fazla faili meçhul cinayet bulunuyor.