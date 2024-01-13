 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İspanya'da ETA Mahkumlarının Serbest Bırakılması Talebiyle Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da ETA Mahkumlarının Serbest Bırakılması Talebiyle Gösteri Düzenlendi

İspanya'nın Bask bölgesinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılarak ETA mahkumlarının serbest bırakılmasını talep etti. ETA mahkumlarına destek veren Sare adlı dernek, yeni bir sürecin başladığını ve serbest bırakılmaları gerektiğini savundu. Gösteriye ayrılıkçı siyasetçiler ve STK yöneticileri de katıldı.

İspanya\'da ETA Mahkumlarının Serbest Bırakılması Talebiyle Gösteri Düzenlendi
13.01.2024 - 20:19,
Abone Ol

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin Bilbao kentinde düzenlenen ve ayrılıkçı partilerin de destek verdiği gösteriye katılan binlerce kişi, 2018'te kendisini fesheden terör örgütü ETA'ya bağlı mahkumların serbest bırakılmasını talep etti.

ETA mahkumlarına destek veren Sare adlı dernek tarafından 10 yılı aşkın bir süredir her ocak ayı başında yapılan gösteri, İspanya'da mevcut siyasi gündemin de etkisiyle ilk kez ETA mahkumlarının serbest bırakılması talebiyle organize edildi.

Şimdiye kadarki gösterilerde ETA mahkumlarının Bask bölgesine yakın cezaevlerine nakledilmesini isteyen Sare, ayrılıkçı Katalan siyasetçiler ve STK yöneticileri için çıkarılmak istenen af yasa tasarısına atıfta bulunarak, artık yeni bir sürecin başladığını ve ETA mahkumlarının serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Bugünkü gösteri için "Çözüm için anahtarlar" başlığını kullanan Sare'den yapılan açıklamada, "ETA mahkumları için tecrit politikasının sona ermesinin memnuniyet verici olduğu" belirtilerek, "birlikte yaşam ve çözüm için ETA mahkumlarının serbest bırakılmaları gerektiği" ileri sürüldü.

Gösteriye katılanlar ellerindeki anahtarları göstererek, "evlerinin ETA mahkumlarına açık olduğu" mesajını verdi.

Bilbao kent merkezinde yapılan gösteriye, İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Bask, Katalan ve Galiçya'da faaliyet gösteren ayrılıkçı siyasi partiler ile aşırı sol görüşlü Podemos'tan da temsilciler ve Avrupa parlamenteri katıldı.

Mevcut durumda yaklaşık 140 ETA mahkumu Bask ve Navarra özerk bölgelerindeki cezaevlerinde hüküm sürüyor.

Bu yıl içinde özerk yönetim parlamento seçimlerinin yapılacağı Bask bölgesinde anketlere göre ETA'ya yakınlığı ile bilinen EH Bildu partisi önde gösteriliyor.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1958'de kurulan ve 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olan ETA, Ekim 2011'de silahlı tüm eylemlerini bıraktığını açıklamış ve ardından yürütülen süreçle 3 Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

İspanya'da hala ETA'nın işlediği tahmin edilen 350'den fazla faili meçhul cinayet bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İspanya, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da ETA Mahkumlarının Serbest Bırakılması Talebiyle Gösteri Düzenlendi - Son Dakika


21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir

Son Dakika
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 21:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'da ETA Mahkumlarının Serbest Bırakılması Talebiyle Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement