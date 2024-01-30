İspanya\'da Katalonya bağımsızlık yanlılarına af tasarısı reddedildi

İspanya'da Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı hüküm giyen veya haklarındaki hukuki süreç devam eden siyasetçilerin ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin af edilmesini öngören yasa tasarısı Meclis'teki ilk oylamada reddedildi.
Ülkede azınlık sol koalisyon hükümetinin geçtiğimiz kasımda Meclis'ten güvenoyu alabilmesi için dışarıdan destek aldığı ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin af şartı hızlı bir şekilde Meclis'e getirilse de kabul edilmesi için taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
"Katalonya'da kurumsal, siyasi ve sosyal normalleşme için af" adıyla sunulan yasa tasarısı yapılan oylamada 171 "evet"e karşı 179 hayır oyuyla reddedilerek, gerekli değişiklikler yapılması için Adalet Komisyonu'na geri gönderildi.
Tasarının reddedilmesinde "Katalonya için Birlik" (Junts) partisinin, İspanyol yargısından kaçan ve Avrupa Parlamenteri olarak Brüksel'de yaşayan, eski Katalonya özerk hükümet başkanı ve Junts'un lideri Carles Puigdemont'un yargılanmaması için tam garanti istemesi en büyük sorunu oluşturdu.
Koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Junts'un taleplerini kabul etmedi.
PSOE'nin terörizm veya vatana ihanet olarak sınıflandırılanlar dahil her türlü suçu affa dahil etmesi de Junts'u ikna etmedi.
PSOE tarafından Meclis'e sunulan ve reddedilen tasarıda, 1 Ocak 2012'den bu yana Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere, yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden dolayı hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli gösterilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.
Hükümet, söz konusu af girişimini "Katalonya'da birlikte yaşam ve İspanya demokrasisi için önemli bir adım" olarak gösterse de muhalefetteki sağ partiler bunu "vatana ihanet", "İspanyol demokrasisini ve hukuk devletini küçük düşürme, eşitlik ilkesini bozma" olarak değerlendiriyor.
Senato'da çoğunluğa sahip olan, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Meclis'teki konuşmasında, Junts'un, iktidarda kalmak için destek alması gereken Başbakan Pedro Sanchez'i "rehin aldığını ama İspanyolların fidye ödemeyeceğini" savundu.
Her şeye rağmen tasarının yasalaşmasına ilişkin Meclis ve Senato'da yürütülecek süreçlerin uzun sürmesi ve Mayıs'tan önce tamamlanmaması bekleniyor.
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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Son Dakika › Güncel › İspanya'da Katalonya bağımsızlık yanlılarına af tasarısı reddedildi - Son Dakika
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