İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürerken Meclis yarın 2 kararnameyi oylayacak

İspanya'da ana gündem maddesi olan konut krizine karşı 26 Eylül'de başlayan, sol ve aşırı sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarınca destek alan eylemler devam ediyor.

Başkent Madrid'in turistik yerlerinden olan kent merkezindeki Sol Meydanı, tamamen konut krizine karşı burada sabahlayan grupların çadırlarıyla doldu.

Özellikle akşam saatlerinde çok sayıda kişinin ve meraklıların ziyaret ettiği, 300'den fazla çadırın kurulduğu Sol Meydanı, Kiracı Sendikaları Konfederasyonuna bağlı gruplarca "halk meclisi" olarak adlandırılan söyleşilere, zaman zaman gösterilere sahne oluyor.

Eyleme katılan grupların sözcüleri, burada yaptıkları açıklamalarda, "konut krizine karşı genel grev başlatmak ve çadırlar kaldırıldığında da varlığını sürdürebilecek bir örgütlenme yapısı oluşturmak amacıyla mahalle komiteleri kurma" konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Sol Meydanı'nda 26 Eylül'den bu yana kamp kuran yüzlerce kişinin bu akşamki eylemi ise tencere ve tavalara vurarak seslerini duyurmaya çalışmak oldu.

Gösterilerin merkezi Madrid olsa da küçük çaplı kampların kurulduğu Sevilya, Las Palmas, Barselona gibi bazı kentlerdeki sol görüşlü gruplar da tencere tava eylemine katıldı.

Hükümetin kabul ettiği 2 kararname yarın Mecliste oylanacak

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin 29 Eylül'deki Bakanlar Kurulu'nda kabul ettiği ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren konut krizine karşı önlemleri içeren 2 kararname, yarın Mecliste görüşülüp oylanacak.

Muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partileri kararnamelere "hayır" oyu vereceğini açıklarken, kararnamelerin geleceği Bask ve Katalan bölgelerinde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerin oylarına göre belli olacak.

Genel siyasi görüş olarak kararnamelerden birinin onaylanması, diğerinin ise reddedilmesi öngörülüyor.

PP ve Vox'un yanı sıra Bask Milliyet Partisi (PNV) ve Katalonya için Birlik (Junts) partilerinin de oylarıyla kira sözleşmelerinin, tüketici endeksine göre yapılacak kira artışlarıyla süresiz, otomatik olarak yenilmesini ve bunu kabul etmeyen ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesini öngören kararnemenin reddedilmesi bekleniyor.

Kira kontratları, 31 Aralık 2028'den önce sona ereceklerin sözleşmesinin 2 yıl uzatılması, evden zorunlu tahliyelerin 2030'a kadar durdurulması, sezonluk kiralamalar ve oda kiralamalarına yönelik yapısal düzenlemelerin yapılması, konut endekslerini aşan kira sözleşmelerinde sıfır kira artışı ve "akbaba fonları" olarak adlandırılan, ekonomik olarak zor durumdaki kişilerden ucuza satın alıp yüksek kar elde etmeyi amaçlayan, sektörde spekülasyona neden olan, yüksek riskli yatırım fonlarının konut satın alımının 2028'e kadar yasaklanmasını içeren kararnamenin ise kabul edileceği belirtiliyor.

Hükümet, Mecliste onaylanması beklenen kararnameden, 1 milyon 890 bin kira sözleşmesinin olduğu yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağını açıkladı.

Kararnamelerin oylanacağı öğlen saatlerinde Meclis önünde gösteriler düzenlenecek.

Konut krizinin sembolü olan 87 yaşındaki Mari Carmen

Son yıllardaki tüm anketlerde İspanyolların öncelikli sorunu olarak çıkan konut krizi, 23 Eylül'de Madrid'deki 87 yaşındaki bir kadının evden zorla çıkartılmasıyla ülke genelinde yeni bir boyuta taşınmıştı.

Konut krizinde sembol haline gelen, 70 yıldır kirada oturduğu evden, mahkeme kararı ve polis zoruyla çıkartılan Mari Carmen, kontrol amaçlı hastanede kalmaya devam etse de, avukatı, Madrid Belediyesi ve Urbangestion adlı emlak yatırım şirketi arasında varılan anlaşma sonrasında taburcu olduktan sonra evine geri dönebileceği açıklanmıştı.

Mari Carmen, varılan anlaşma gereği 8 yıllık yeni bir kira kontratı imzalayarak, kira bedeli olarak kazancının (emekli maaşı) yüzde 30'unu ödeyecek.