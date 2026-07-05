İspanya'da Orman Yangınları: 500 Kişi Tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'da Orman Yangınları: 500 Kişi Tahliye

05.07.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle Castellon'daki yangınlar nedeniyle 500 kişi tahliye edildi.

Aşırı sıcaklardan ötürü orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği İspanya'da Valensiya bölgesine bağlı Castellon kentinin Soneja ve Azuebar ilçelerindeki 500 kişi tahliye edildi.

Yaz döneminin ikinci sıcak hava dalgasının yaşandığı İspanya'da orman yangınları devam ediyor.

Katalonya, Aragon, Asturias, Endülüs ve Galiçya bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli orman yangınlarının ardından ülkede bu kez Valensiya bölgesine bağlı Castellon kentinin Soneja ve Azuebar ilçelerinde büyük orman yangınları çıktı.

Valensiya özerk yönetim hükümeti yetkilileri, alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde tedbir amacıyla 500 kişinin tahliye edildiğini, yangını söndürmek için bölgede yaklaşık 200 personel ve 15 hava aracının görev yaptığını duyurdu.

İspanya Askeri Acil Müdahale Birimi (UME), Castellon çevresindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 50 asker ve 17 araçla katıldıklarını açıkladı.

Diğer yandan Sivil Koruma kurumu, yangın riskinin yüksek seviyelerde olmasından ötürü son günlerde büyük çaplı bir yangından etkilenen Katalonya bölgesindeki Girona ve Lleida kentlerindeki bazı doğal park alanlarının halkın erişimine kapalı tutulacağını bildirdi.

Ülkede bazı noktalarda 42 derecenin üzerine çıkan ikinci sıcak hava dalgasının 10 Temmuz'da sona ermesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, İspanya, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da Orman Yangınları: 500 Kişi Tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç dünyasının “baron ablası“ yakalandı Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor 7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Otobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu: Bir yolcu açılan kapıdan dışarı fırladı Otobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu: Bir yolcu açılan kapıdan dışarı fırladı
Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu

22:46
Mourinho’dan Arda Güler’e dokunulmazlık
Mourinho'dan Arda Güler'e dokunulmazlık
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
22:30
Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu
Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu
20:59
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı
Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
20:52
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
20:04
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 23:22:42. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya'da Orman Yangınları: 500 Kişi Tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.