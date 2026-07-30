İspanya'da Orman Yangınlarına Acil Durum Kaldırıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid ve Avila'daki orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durumun kaldırıldığını duyurdu.

El Pais gazetesine göre, Sanchez, Avila'daki afet yönetim merkezinde açıklama yaptı.

Madrid ve Avila kentlerindeki orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durumun sona erdiğini açıklayan Sanchez, orman yangınlarına müdahalenin "epey başarılı ve verimli" olduğunu belirtti.