İspanya'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Sebep Oldu - Son Dakika
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İspanya'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Sebep Oldu

İspanya\'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Sebep Oldu

Almeria'da yollar çöktü, araçlar hasar gördü. Yeni yağış uyarısı ve 222 can kaybı mevcut.

12.11.2024 15:46
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İspanya'da 29 Ekim'de sel felaketine neden olan şiddetli yağışlar, ülkenin farklı yerlerinde etkili olmaya ve hasar vermeye devam ediyor.

Şiddetli yağışlar son olarak ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki Almeria kentini vurdu.

İki gündür etkili olan yağışlardan dolayı Almeria'nın kent merkezinin dışında Vicar, El Ejido ve Roquetas de Mar ilçelerinde bazı yolların çöktüğü, çok sayıda aracın selde sürüklenerek ciddi zarar gördüğü bildirildi.

Endülüs özerk yönetim hükümetine bağlı Acil Yardım kurumunun şiddetli yağışlardan etkilenen 40 kadar yere müdahale ettiği, araçlarında mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Şiddetli yağıştan dolayı Almeria çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Diğer yandan İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), bugün ve yarın Valensiya, Balear Adaları ve Endülüs bölgelerinde metrekareye 100-120 litre kadar düşecek şiddetli yağışların beklendiği uyarısını yaptı.

Bu bölgelerde "önemli tehlike" olarak bilinen turuncu alarma geçildi.

İspanya'da 29 Ekim'deki sel felaketinde toplam 222 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, bir hafta arayla açıkladığı iki yardım ve önlem paketinde, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarmak ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Sebep Oldu - Son Dakika

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