İspanya\'da uyuşturucu tacirleri devriye botuna saldırdı: 2 jandarma öldü

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İspanya'nın güneyindeki Cadiz kenti yakınlarındaki Barbate Limanı'nda devriye gezen güvenlik botunun kendilerine müdahale edeceğini anlayan uyuşturucu tacirlerinin, sürat teknesiyle botun üzerinden geçerek iki jandarmayı öldürdüğü bildirildi.

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Şubat akşamı Barbate Limanı'nda yaşanan olayda, 6 jandarma üyesinin bulunduğu bir devriye botunun, uyuşturucu tacirlerinin kullandığı yüksek performanslı bir sürat teknesi tarafından üzerinden geçilerek batırıldığı kaydedildi.

Bölgedeki fırtınadan dolayı liman yakınında altı kadar sürat teknesinin demirlediğini gören jandarmanın kimlik tespiti yapmak üzere bu teknelerin yanına gitmeye çalıştığı anda meydana gelen olayda, sürat teknelerinden birinin hızlı bir şekilde devriye botunun üzerine sürüldüğü bilgisi verildi.

Çarpma sonrasında bottaki jandarma üyelerinden 2'sinin öldüğü, biri çok ağır olmak üzere ikisinin de yaralandığı açıklandı.

Basına yansıyan video görüntülerinde olay anı gözükürken, uyuşturucu tacirlerinin devriye botunun üzerine doğru sürdükten sonra "vurdu, vurdu" diye bağırdıkları duyuldu.

Olay sonrasında İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın Barbate'ye hareket ettiği bilgisi verildi.

Diğer yandan Jandarma Derneği de "uyuşturucu çeteleri sorununun bölgenin kanayan yarası olduğunu, uzun süredir bununla mücadelede eylemsizlikten şikayetçi olduklarını" açıklayarak, "iki jandarma üyesinin vahşi bir cinayetle hayatlarını kaybettiği, birinin de ölüm kalım mücadelesi verdiğini" ifade etti.

Dernek, İçişleri Bakanlığından olayla ilgili derin bir soruşturma başlatmasını istedi.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal ise X hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Latin Amerika'daki gibi bir uyuşturucu diktatörlüğü olmasını engellemek istiyorsak, uyuşturucu kaçakçılarına kurşunla cevap verilmeli." diye yazdı.

Olay nedeniyle Barbate'de 3 günlük yas ilan edildi.

İspanya'ya deniz yolundan gelen uyuşturucu trafiğinin en yoğun görüldüğü yer olan ve Barbate Limanı'nın çok yakınında bulunan Algeciras Limanı'na 9 Şubat'ta giden İçişleri Bakanı Marlaska, 2018'de yürürlüğe giren ve şimdiye kadar 1700 ton uyuşturucunun ele geçirilmesini sağlayan Özel Güvenlik Planı'nın 2025'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.