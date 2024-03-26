İspanya'da Yapay Zeka Araştırmaları Dil Hizmetleri ve Yeşil Dönüşüm Odaklı - Son Dakika
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İspanya'da Yapay Zeka Araştırmaları Dil Hizmetleri ve Yeşil Dönüşüm Odaklı

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'ne bağlı Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü Müdürü Carles Sierra, İspanya'daki yapay zeka araştırmacıları için dil hizmetleri, kuraklık yönetimi ve yeşil dönüşümün öncelikli çalışma alanları olduğunu söyledi. Sierra, dil iletişiminde yapay zeka kullanımının İspanya'da kilit önem taşıyan bir araştırma alanı olduğunu belirtti. Ayrıca, yapay zekanın çevre sorunlarına çözüm bulmada ve yeşil enerjiye geçiş hedeflerine ulaşmada da rol oynayabileceğini vurguladı. İspanya'da yapay zeka uygulamalarının önümüzdeki 10 yıl içinde 1,6 milyon istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.

26.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:04
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BARSELONA, 26 Mart (Xinhua) -- İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'ne bağlı Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü Müdürü Carles Sierra, İspanya'daki yapay zeka araştırmacıları için dil hizmetleri, kuraklık yönetimi ve yeşil dönüşümün öncelikli çalışma alanları olduğunu söyledi.

Sierra, Pazartesi günü Xinhua'ya verdiği söyleşide, dil iletişiminde yapay zeka kullanımının İspanya'da kilit önem taşıyan bir araştırma alanı olduğunu kaydetti.

Sierra, araştırmacıların dil modelleri ve yenilikçi teknolojiler üzerinde çalıştığını ve akıllı cihazlar yaratmayı umduğunu belirtti.

Yetkili, yapay zekanın çevreyle ilgili sorunlara çözüm bulmada da rol oynayabileceğini, İspanya'da üç yıldır etkisini gösteren kuraklıkla mücadele etmenin ve ülkenin yeşil enerjiye geçiş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmanın da bu kapsama dahil olduğunu vurguladı.

Sierra, "şirketlerin bu teknolojiyi benimsemelerine yardımcı olacak çok sayıda proje" için giderek daha fazla kamu fonu toplayan bir ülke olan İspanya'da yapay zekanın geleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

İnsan kaynakları danışmanlık firması Randstad ise Şubat ayında yayımladığı bir çalışmada, yapay zekanın uygulanmasının önümüzdeki 10 yıl içinde İspanya'da 1,6 milyon istihdam yaratacağı tahmininde bulundu. Öte yandan perakende, konaklama ve yönetim gibi alanlarda yaklaşık 400.000 kişilik istihdamın ise kesilebileceği belirtildi.

Yapay zeka devriminin merkezinde insanın yer aldığını belirten Sierra, yeni yetenek yetiştirme kapasitesinin bu alanda ilerleme kaydedilmesi için en önemli unsur olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

İspanya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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