İspanya'daki Sel Felaketi Finans Sektörüne 20,5 Milyar Euro Maliyete Mal Olacak - Son Dakika
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İspanya'daki Sel Felaketi Finans Sektörüne 20,5 Milyar Euro Maliyete Mal Olacak

İspanya Merkez Bankası, 29 Ekim'deki selin maliyetinin 20,5 milyar avro olacağını açıkladı.

20.11.2024 16:50
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İspanya Merkez Bankası, 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel ve su baskını felaketinin finans sektöründeki maliyetinin 20 milyar 584 milyon avro olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva'nın da katılımıyla basına tanıtılan raporda, sel ve su baskınının direkt mağdurlarının 561 bin 210 olduğu, 534 bin 529 ev ve iş yerinin de selden etkilendiği bildirildi.

Escriva, felaketin finans sektöründeki toplam maliyetinin, İspanyol bankalarının toplam kredi hacminin yüzde 1,8'ine denk gelecek şekilde 20 milyar 584 milyon avro olduğunu, ancak bunun temerrüt hacmine eş değer olmadığını kaydetti.

"Finans sektörünün istikrarında hiçbir endişemiz yok." ifadesini kullanan Escriva, 20 milyar 584 milyon avronun 13 milyar 542 milyon avrosunun ev, 7 milyar 42 milyon avrosunun ise iş yerleri için olduğu bilgisini paylaştı.

Diğer yandan selden dolayı ıslanan veya zarar gören banknotların en kısa sürede geri kazanılması işleminin de devam ettiğini bildiren Escriva, kasım ayı ortasında 720 bin avro değerindeki 22 bin 700 adet banknotun ilk mevduatının gerçekleştirildiğini belirtti.

Escriva, sel bölgelerindeki bankomatların yüzde 9'unun hizmet dışı olduğunu, hasarlı olan 298 banka şubesinden 37'sinin halen kapalı bulunduğunu, ilk günlerde yaşanan nakit çekme kaosunun sona erdiğini ve kredi kartı kullanımının da yavaş yavaş normale dönmeye başladığını söyledi.

Merkez Bankası ayrıca raporunda, sel felaketinin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına dördüncü çeyrekte 0,2 puanlık olumsuz bir etki yaratmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Selin ardından Valensiya özerk yönetim hükümeti, sadece bölgesindeki hasarlar için 31 milyar 402 milyon avroluk yardım talep ederken, merkezi hükümet şimdiye kadar açıkladığı iki pakette toplam 14 milyar avroluk yardım yapma kararı aldı.

İspanya'da 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından ölü sayısı 226'yı bulurken, hala kayıp 13 kişinin olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'daki Sel Felaketi Finans Sektörüne 20,5 Milyar Euro Maliyete Mal Olacak - Son Dakika

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