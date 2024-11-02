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- İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 211'e yükseldi

VALENCİA - İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi.

İspanya'nın doğusunda ve güneyinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, selin ülkenin yakın tarihindeki "en büyük doğal afet" olduğunu ifade ederek hayatını kaybedenlerin sayısının 211'e yükseldiğini duyurdu. Başbakan Sanchez, bazı bölgelere hala erişim sağlanmadığını, onlarca insanın kayıp durumda olduğunu belirtti. Sanchez, "Müdahalenin yeterli olmadığının farkındayım. Ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Temel hizmetler çöktü, yerleşim yerleri çamurla kaplandı, insanlar umutsuzca sevdiklerini arıyor. Daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi. Yarına kadar selden etkilenen noktalarda 2 bin 500 askerin yanı sıra 5 bin asker daha konuşlandırılacağını aktaran Sanchez, " Hükümet, ihtiyaç duyulduğu sürece gerekli tüm kaynakları seferber edecek" ifadelerini kullandı.

Can kayıplarının 208'i Valencia'da, 2'si Kastilya-La Mancha'da, 1'i Endülüs'e bağlı Malaga'daki kayda geçti.

Binlerce gönüllü sel bölgelerinde

Araçların sel suyunda sürüklendiği, köprülerin çöktüğü ve yerleşim yerlerinin çamurla kaplandığı selin ardından temizlik çalışmaları devam ederken, binlerce gönüllü yardım malzemeleriyle sel bölgelerine akın etti. Yerel yetkililer, acil durum uyarılarının ve yakın bölgelere yardımların gecikmesinden dolayı tepki çekti.

İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), selden en çok etkilenen Valencia'da 1 yıllık yağışın yalnızca 8 saatte yağdığını belirtmişti.