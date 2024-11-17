İspanya'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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İspanya'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

İspanya\'dan İsrail\'e Ateşkes Çağrısı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik bombardımanlarını kınadı.

17.11.2024 23:47
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Filistin'in Gazze kentlerine yönelik bombalı saldırılarını yoğunlaştırmasını kınayıp, bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu.

Albares, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in hafta sonu boyunca yoğunlaştırdığı Beyrut ve Gazze'ye yönelik bombalı saldırılarında düzinelerce insanın hayatını kaybettiğini" belirtti.

İsrail'in saldırılarını kınayan Albares, " Orta Doğu'da yıkım ve ölümlerin durması gerekiyor. Ateşkes, uluslararası hukuka uyum talep ediyoruz. İspanya her zaman barıştan ve sivil korumadan yanadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 452 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 452 öldü, 14 bin 664 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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