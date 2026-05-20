İspanya'dan İsrail'e Özür Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'dan İsrail'e Özür Talebi

20.05.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere yönelik muamele için özür talep etti.

İspanya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "canavarca" muamelesi nedeniyle özür dilemesini talep ederek, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temasları sırasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Albares, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını "canavarca" olarak nitelendirdi.

"Almanya Şansölyeliğinden ayrılırken, Küresel Sumud Filosu üyelerinin, bir İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğünü gösteren korkunç, insanlık dışı ve utanç verici bir video gördüm." diyen Albares, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin arasında İspanya vatandaşlarının da olduğunu kaydetti.

Albares, "Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum." dedi.

İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ifade eden Albares, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in uluslararası sularda gözaltına alınan aktivistlere yönelik aşağılayıcı muamelesinin en sert şekilde kınandığını" söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan İsrail'e Özür Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

19:44
Mide kanaması geçiren Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Mide kanaması geçiren Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 19:59:22. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'dan İsrail'e Özür Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.