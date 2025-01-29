İspanya Devlet Başsavcısı Sanık Olarak İfade Verdi

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İspanya'da Devlet Başsavcısı Alvaro Garcia Ortiz, siyasi bağlantısı da olan bir davaya ait belgeleri basına sızdırdığı iddiasıyla hakkında yapılan suç duyurusu kapsamında sanık olarak mahkemede ifade verdi.

İspanya'da Ağustos 2022'den bu yana Devlet Başsavcısı olarak görev yapan 57 yaşındaki Ortiz, ülke demokrasi tarihinde sanık sıfatıyla mahkemede ifade veren ilk başsavcı oldu.

Ortiz, Madrid özerk yönetim hükümeti başkanı olan ve İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) yönetim kadrosunda bulunan Isabel Diaz Ayuso'nun erkek arkadaşı Alberto Gonzalez Amador hakkında açılan vergi kaçırma davasındaki bazı belgeleri elektronik posta ve Whatsapp yoluyla basına veya Başbakanlık kurumuna sızdırdığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma nedeniyle Madrid'deki Yüksek Mahkeme hakimi Angel Hurtado'ya ifade verdi.

İspanya basınının mahkeme kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Başsavcı Ortiz'in yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinde hakkındaki suçlamaları "tamamen yalanladığı" belirtildi.

Haberlerde, Ortiz'in, Amador hakkındaki davayla bağlantılı hiçbir belgeyi elektronik posta yoluyla kimseye göndermediğini söylediği ve son yıllarda 6 kez cep telefonu değiştirerek, gerek güvenlik gerekse hassas bilgilerin bulunmasından kaynaklanan yasal zorunluluktan dolayı telefonundaki içeriklerin tamamını sildiğini ifade ettiği kaydedildi.

Madrid özerk hükümet başkanı Ayuso'nun erkek arkadaşı Amador hakkındaki vergi kaçırma davası, İspanya iç siyasetinde iktidardaki azınlık sol koalisyon hükümeti ile ana muhalefette sağ görüşlü PP arasında sıkça tartışma konusu yapılıyor.